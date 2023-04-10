«Будьте осторожны»: Лена Ленина лишилась недвижимости на Кипре

Скандал с Леной Лениной относительно недвижимости на Кипре начал набирать обороты еще в 2020-м. После того, как русская писательница поделилась радостной новостью о покупке апартаментов на Кипре, её примеру последовали несколько российских знаменитостей.

Послушались совета Лариса Долина, Нонна Гришаева и Костя Дзю, правда, как выясняется, зря. По договору через год после покупки каждого земельного участка на нём должен был быть возведён дом. Но уже три года никаких строительных работ управляющая компания не начинает. Не спешит строить его на свои кровные и Ленина. Теперь, похоже, звезде можно и не торопиться.

Как сообщает mk.ru, президент компании прислал покупателем тревожные SMS. В тексте сообщения говорится, что договор с ними более недействителен.

«Мы вот всё думаем, что западные девелоперы порядочные. А вот и нет, – пожаловалась разоряющаяся Лена Ленина, – будьте осторожны. Никогда не следует сотрудничать с нечистоплотными компаниями».

Известно, что теперь делом будут заниматься юристы знаменитости. Чем же закончится тяжба – предугадать пока сложно.