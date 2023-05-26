Лайма Вайкуле раскрыла местонахождение Ротару и высказалась о ее конкуренции с Пугачевой

Год назад Лайма Вайкуле оборвала все связи с Россией. Несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, и причиной подобного являются ее гневные высказывания в адрес россиян. На этот раз певица вновь дала новое интервью, в котором она затронула тему, давно интересующую публику. Так, в эфире шоу «И грянул Грэм» Вайкуле высказалась о судьбе Софии Ротару.

По словам Лаймы, она давно не общалась с коллегой. Ей известно лишь то, что сначала Ротару была в Киеве, а затем во Львове. При этом артистка пообещала, что в скором времени свяжется с Софией, поскольку очень тепло к ней относится.

«Последний раз, знаю, что она была в Киеве, говорила: "Не знаю, как я пережила ночь, у меня не было лекарств". Больше не имела с ней связь», — цитирует StarHit новое интервью Лаймы.

Кроме того, Вайкуле прокомментировала и конкуренцию между Ротару и Пугачевой. Певица считает: ее коллегам уже давно нечего делить, а все истории о соперничестве придумали их «армии поклонников».

Ранее Михаил Шахназаров раскритиковал 69-летнюю Лайму Вайкуле и заявил, что она «говорит ахинею». Полное высказывание мужчины читайте здесь.