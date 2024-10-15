«Мало ли что у них случилось»: диктор Шатилова о курьезе Екатерины Андреевой со стулом

Диктор Анна Шатилова оценила поведение телеведущей Екатерины Андреевой, под которой во время прямого эфира сломался стул. По ее мнению, в этой ситуации ведущая новостей на Первом канале проявила себя как настоящий профессионал.

«Не любой журналист мог бы справиться в этой ситуации, в этом случае Катя молодец. Я читала ее высказывание «стой как скала», вот она это и применила. Мало ли что у них случилось в студии: стул сломался или что-то еще. Во время эфира может произойти что угодно», - сказала Шатилова в беседе с NEWS.ru.

Она похвалила Андрееву за выдержку и отметила, что телеведущая достойно вышла из ситуации.

«Я как человек эфирный, который тоже не раз оказывалась в разных случаях, могу сказать, что Катя проявила профессионализм», — заключила Шатилова.

Ранее сообщалось, что Екатерина Андреева упала в прямом эфире на Первом канале. Курьез произошел во время зачитывания новости про московский фестиваль архивных фильмов. Андреева смогла устоять лишь ухватившись за стол. При этом у нее едва дрогнул голос.