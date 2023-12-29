Любовь Успенская не стала громко праздновать 34-летие дочери на фоне скандала с «голой» вечеринкой

Певица Любовь Успенская отпраздновала одно важное событие в своей жизни. У Татьяны Плаксиной, дочери знаменитости, был день рождения. Вечеринка прошла в закрытом режиме и не собрала много гостей, передает Kp.ru.

Успенская поздравила свою дочь с 34-летием. Она считает день рождения наследницы самым главным праздником. По словам певицы, несмотря на разного рода события, она остается близка с дочерью, как и та с ней. Материнская любовь была, есть и будет, заявила артистка.

Что касается самого празднования, то оно прошло в закрытом режиме. Успенская считает, что сейчас не время закатывать роскошные и громкие праздники, как, например, недавно закатила блогер Анастасия Ивлеева.

«У нас была закрытая вечеринка с пропагандой традиционных семейных ценностей», — подчеркнула соседка исполнительницы.

Ранее сообщалось, что суд отказался от рассмотрения искового заявления 56-летнего певца Филиппа Киркорова против коллеги по сцене Любови Успенской. Король отечественной эстрады хотел истребовать с артистки 12 млн рублей.