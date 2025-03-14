«Мало кто знает»: Екатерина Мизулина рассказала о своем страхе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о том, как справляется с джетлагами – многочисленными перелетами в самолетах. Она пообщалась с представителями прессы в рамках «Форума в большом городе». Об этом сообщает Леди Mail.

«Мало кто знает, что у меня аэрофобия: я боюсь летать, боюсь взлета. Думаю, многие с этим сталкиваются», – призналась она.

Екатерина отметила, что с ее активной деятельностью избежать полетов не получится. Женщина бывает в дальних регионах России, куда можно добраться только самолетом.

Глава Лиги напомнила, что частые перелеты сказываются на женском организме из-за задержки жидкости и отсутствия сна. Но она смогла найти способы, чтобы избежать негативных последствий и оставаться в хорошем самочувствии.

«Например, я никогда почти не ем в самолете — я считаю, что это плохо влияет на нашу физиологию», — объяснила Мизулина.

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