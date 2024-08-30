Опубликовано 30 августа 2024, 16:441 мин.
Футболист Андрей Аршавин недавно узнал об избиении падчерицы от друзей
© Starface.ru
Футболист и бывший муж Алисы Казьминой Андрей Аршавин узнал об избиении падчерицы недавно. Ему рассказали об инциденте друзья.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Аршавин давно не общался с девочкой.
Следственный комитет начал проверку инцидента, который произошел в торговом центре Санкт-Петербурге.
Сообщалось, что на 13-летнюю дочь Казьминой напал 61-летний мужчина – ему не понравилось, что девочка и другие школьники там бегали. Мужчина взял ее за руку и отвел к входу, затем начал бить. По факту произошедшего может быть возбуждено уголовное дело по статье о мелком хулиганстве.
Казьмина сообщила Пятому каналу, что ребенок дома и «все хорошо». Сама бывшая жена Аршавина «только после операции».
Источник фото:Starface.ru
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева