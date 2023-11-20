Маликов появился в образе рэпера и сообщил, что пришло время поменять репертуар

Певец Дмитрий Маликов появился в образе рэпера и заявил, что пришло время изменений. Он собрался поменять образ и репертуар.

Об этом артист написал на своей странице в соцсетях. На публикацию обратил внимание сайт «7Дней.ru».

В подписи к фото говорится: «Пришло время поменять образ! И репертуар».

Поклонники заметили, что это фотошоп: за оригинал был взять снимок рэпера Snoop Dogg. Большинство стали сокрушаться: «Кто вас надоумил?», «Надеюсь, вы не смените жанр в музыке на рэп или хип-хоп после смены имиджа», «Не надо».

Некоторые поклонники говорили, что им всегда нравился репертуар Маликова – своими композициями артист отличался от других исполнителей. Кто-то говорил, что фанаты поддержат артиста «в любом здравом начинании».

Ранее Маликов вспомнил отношения с артисткой Натальей Ветлицкой, которые он считал первым браком. Исполнитель назвал причину расставания с певицей. По словам музыканта, они оказались разными людьми. На тот момент оба были молодыми: Ветлицкой 18 лет, ему 20-21. Точную причину расставания певец не смог вспомнить. Их отношения продлились 3,5 года.