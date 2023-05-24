74-летняя Алла Пугачева закрыла последний бизнес в РФ по производству обуви

Алла Пугачева давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала все связи с Россией. Кажется, о возвращении в нашу страну она не думает. Об этом говорит то, что певица не только избавляется от имущества в РФ, но и закрывает здесь свой бизнес. Как сообщает kp.ru, во время недавнего визита в Москву исполнительница хита «Арлекино» решила один деловой вопрос.

До недавнего времени Пугачева продолжала зарабатывать в России. Несколько лет назад артистка заключила контракт с известной маркой обуви и разрабатывала для них как дизайнер модели сапог и туфель. К слову, продукция была не самой дешевой: расценки начинались от 10 тысяч рублей за пару. Несмотря на это, обувь от Пугачевой неплохо продавалась, а сама артистка имела внушительную прибыль. Но даже этот фактор не остановил знаменитость от избавления от бизнеса.

Сейчас с сайта компании «Эконика» исчезла вся обувь, разработанная Пугачевой, а представители фирмы подтвердили, что товары под именем артистки они выпускать больше не будут.

Ранее мы писали о том, что вернувшуюся в РФ Аллу Пугачеву «облили помойкой» на похоронах Юдашкина. Подробности смотрите здесь.