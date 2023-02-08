Маленький не только рост: Яна Крайнова вернулась с Мальты разочарованной в мужчинах «коротышках»

Звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой» недавно вернулась с отпуска и уже сразу после прилета отправилась на красную дорожку. На премьере фильма актриса охотно общалась с журналистами, рассказывала, как прошел ее отдых, а также делилась небольшими подробностями личной жизни.

Яна Крайнова навещала маму в Юрмале, после чего они вместе отправились на Мальту. По словам артистки, сейчас там не жарко, как на Мальдивах, поэтому на пляже она не позагорала. Зато много времени провела, гуляя по городу и знакомясь с местными жителями. Правда, мужчины там совершенно не произвели на актрису впечатления. Они были небольшого роста, и Яна даже шутила, что это от того, что раньше у рыцарей Мальтийского ордена были маленькие доспехи, и они не могли из-за этого расти.

«У меня мама обратила внимание, что местные мужчины – коротышки. Они реально небольшого роста. Мы не поняли, что такое и почему, но оказалось, что их кровь не особо разбавили даже за время колонизации, поэтому на Сардинии и Сицилии мужчины маленького роста, и на Мальте», - рассказала Крайнова изданию MK.RU.

К слову, на светском мероприятии актриса также намекнула, что у нее есть молодой человек. Много подробностей она раскрывать не стала, но сказала, что он хоть и не сильно высокий, но точно не мальтиец.

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