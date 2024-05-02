«Маленький мальчик у Пугачевой»: звезда «9 роты» Фидаров высмеял Максима Галкина*

Актер Сослан Фидаров высмеял шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ). Он отметил, что всегда считал его лишь «маленьким мальчиком» певицы Аллы Пугачевой.

После того, как Галкин* уехал из России еще два года назад, его стали критиковать многие бывшие коллеги. Однако негативно о нем высказывались и те люди, которые лично его даже не знали. Так, звезда «9 роты» Фидаров признался, что не общался с комиком, пока он был в Москве, так как он не имел для него никакого значения. Впрочем, и сейчас актер не придает внимания высказываниям юмориста.

«Я Галкина* даже не знал в жизни, кто это такой. Я знал, что это маленький мальчик у Пугачевой. Я абсолютно уверен, что не только он бросается словами, а все они поголовно. Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже «мяу» не скажет», - заявил Сослан в интервью «Откровенно с Татаркой».

Актер не согласен с позицией не только Галкина*, но и других уехавших артистов. Вспомнил он и Дмитрия Назарова, покинувшего Россию после увольнения из МХТ им. Чехова. Фидаров считает, что его эмиграция выглядит смешной, тем более, что рядом с ним находится жена, которая ему «поддакивает».

Ранее Максим Галкин* показал Аллу Пугачеву без макияжа и с полотенцем на голове.

*(Признан иноагентом на территории РФ)