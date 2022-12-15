Дмитрий Борисов похвастался многочисленными любовницами и рассказал о свадьбе

Ведущий Дмитрий Борисов в свои 37 лет тщательно скрывает личную жизнь: ни романов напоказ, ни жены, ни детей. Однако журналист дал некоторую пищу для размышления в вопросе своей личной жизни.

Он признался, что очень любит женские формы. Поэтому у любвеобильного ведущего нет проблем с поиском любовниц.

При этом женой он так и не обзавелся.

О браке ведущий говорит так: «Я не из тех, кто женится напоказ».

Борисов призвал общественность не волноваться. «У меня всё в порядке», - заключил он.

Ранее телеведущий появился с распухшим лицом и двойным подбородком – до этого он не позволял себе так выглядеть. Поклонники стали гадать: ведущий отъелся или испытывает проблемы со здоровьем.