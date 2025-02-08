Маленькая внучка Валентина Юдашкина начала заниматься балетом в США. Об этом стало известно из соцсетей.

Вдова модельера Валентина Юдашкина опубликовала видео с внучкой Агатой — на кадрах девочка разучивает с преподавателем движения из балета. 2-летняя наследница модельера одета в розовое платье с пышной пачкой.

«Моя любимая маленькая балеринка! Агатончик!» — подписала кадры Марина Юдашкина.

Пользователи Сети восхитились маленькой девочкой: «Какая милота! Розовое облачко», «Прелестная куколка», «Максимально обаятельная девочка», «Просто ангелочек».

Напомним, дочь Валентина Юдашкина Галина с 2019 года имеет свой бизнес в Гонконге, где и живет. Она периодически путешествует вместе с дочерью Агатой.

Ранее мы писали о том, что 66-летняя вдова модельера Юдашкина снялась в купальнике.