«Маленькая постелька, свой проход в изолятор»: как Стас Пьеха попал в детский дом в шесть лет

Певец Стас Пьеха признался, что в шестилетнем возрасте оказался в детском доме. Он поделился историей из своей жизни в эфире телеканала Москва 24.

Исполнитель хита «На ладони линия» рассказал, что проживал в доме, в котором управляющая была директором учреждения. Она часто брала мальчика с собой на работу.

«У меня была там маленькая постелька. Свой проход в изолятор. Я там даже собаку завел себе», – признался артист.

Стас вспомнил атмосферу, которая была в детском доме. Он назвал ее «классной». По мнению мужчины, дети там взрослеют быстрее и могут приобрести жизненно важные принципы намного быстрее. Также он отметил, что воспитанники научили его «дворовым понятиям» и объяснили, что предавать людей нельзя.

Напомним, что ранее певец жаловался на плохое эмоциональное состояние и депрессию после перенесенного коронавируса. Он ощущал пустоту и бессмысленность, пробовал бороться с этим. Последствия мужчина ощущает до сих пор.

Ранее мы писали о том, что Стас Пьеха рассказал о своем одиночестве. Артист в новом интервью признался, что сейчас зациклен на творчестве и жизненных кризисах.