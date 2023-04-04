Маленькая грудь и торчащие ребра: что с собой сделала 58-летняя Алена Апина

Певица Алена Апина удивила поклонников неожиданным имиджем на премьере фильма в кинотеатре. 58-летняя исполнительница хита «Бухгалтер» появилась на людях в наряде с открытым животом, демонстрируя крохотную грудь и торчащие ребра.

Знаменитость появилась на людях со своей 22-летней дочерью Ксенией Иратовой. Они с радостью позировали вместе перед фотографами. Многие отметили, что в этот раз женщина затмила девушку. Апина была в длинной кожаной юбке по фигуре и укороченной рубашке нежно-розового цвета, которая вот-вот готова была подняться и обнажить небольшую грудь звезды.

Поклонники написали в соцсетях, что Алена выбрала неудачный наряд. По их словам, в таком виде надо демонстрировать точеную фигуру, а у певицы почти нет талии и слишком массивные ребра, которые было хорошо видно, когда женщина втягивала живот. Многие посоветовали артистке выбирать платья, которые подходят ее солидному возрасту и статусу.

Звезда же в многочисленных интервью заявляет, что гордится своей фигурой. Она не скрывает, что обращалась за помощью к пластическим хирургам.

«У меня нестандартная фигура – никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. Теперь у меня появилась талия, попа. Все можно поменять и сделать так, как ты хочешь, почему нет?» – делилась исполнительница с журналистами.

Пока певица щеголяла с голым животом, ее дочь позировала в скромном наряде. Ксения прекрасно выглядела в брюках-палаццо, белых кедах в простом кардигане с модной сумкой-багет.

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