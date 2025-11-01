Друг умершего от рака Романа Попова раскрыл его последнюю волю

1 ноября в Москве простятся с умершим от рака артистом Романом Поповым. Друг покойного, шоумен Оганес Григорян рассказал РИА Новости, что звезду «Полицейского с Рублевки» кремируют.

По его словам, согласно воле актера, его тело кремируют, а прах развеют над Черным морем.

Прощание с актером проходит в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. На траурную церемонию уже приехала его мама, жена, сын и дочери. После состоится отпевание — журналистам запретили на нем присутствовать.

Напомним, Роман Попов умер в возрасте 40 лет. В 2018 году у него обнаружили злокачественную опухоль мозга. Артисту удалось выйти в ремиссию, но несколько месяцев назад случилось обострение. Состояние звезды резко ухудшилось в октябре. Роман скончался в Йошкар-Оле, где за ним присматривала мама.

Ранее жена артиста рассказала, что причиной его смерти стали осложнения после химиотерапии.