Беременна: свежее фото Волочковой с округленным животом облетело Интернет

В Интернете распространилась фотография балерины Анастасии Волочковой с округлившимся животом. Часть поклонников заподозрила знаменитость в беременности.

Версия с перееданием отпала сразу – Волочкова постоянно хвастается тем, что соблюдает строгую диету и употребляет в пищу вареные яйца и листья салата.

Версия с беременностью вышла у поклонников на первое место. Официального заявления от Волочковой не было.

Часть поклонников считает, что изменения в фигуре связаны со злоупотреблением алкоголем. Слухи о слабости балерины к спиртному ходят давно, и это уже не секрет.

Ранее Волочкова признавалась, что в трудные периоды жизни «заливала страдания» чрезмерным количеством алкоголя. Это происходило, когда у балерины не было спектаклей.

Со временем Волочкова одумалась и стала соблюдать норму, но просекко с клубникой балерина любит до сих пор.