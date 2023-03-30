Беременна: свежее фото Волочковой с округленным животом облетело Интернет
Балерину Анастасию Волочкову заподозрили в беременности после фото с последней репетиции.
Фото: Starface.ru
В Интернете распространилась фотография балерины Анастасии Волочковой с округлившимся животом. Часть поклонников заподозрила знаменитость в беременности.
Версия с перееданием отпала сразу – Волочкова постоянно хвастается тем, что соблюдает строгую диету и употребляет в пищу вареные яйца и листья салата.
Версия с беременностью вышла у поклонников на первое место. Официального заявления от Волочковой не было.
Часть поклонников считает, что изменения в фигуре связаны со злоупотреблением алкоголем. Слухи о слабости балерины к спиртному ходят давно, и это уже не секрет.
Ранее Волочкова признавалась, что в трудные периоды жизни «заливала страдания» чрезмерным количеством алкоголя. Это происходило, когда у балерины не было спектаклей.
Со временем Волочкова одумалась и стала соблюдать норму, но просекко с клубникой балерина любит до сих пор.