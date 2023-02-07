«Хочешь, чтобы я умер?»: Игорь Саруханов рассказал о необычной просьбе седьмой жены

Певец Игорь Саруханов удивил поклонников решением в седьмой раз пойти в ЗАГС. Женой 66-летнего музыканта стала дизайнер Леся Садовская, которая на 30 лет младше мужчины. В новом интервью звезда рассказал, что сам не ожидал такого поворота судьбы.

Исполнитель признался, что благодаря новой любви сменил стиль в одежде и начал худеть. Он уже сбросил шесть килограммов.

«С 15 января я начал заниматься этим вопросом. Что это такое? Это калораж, то есть я не выхожу за рамки тысячи калорий в день. Леся говорит: «Да не надо, я тебя и так люблю. А я: «Так ты хочешь, чтобы я умер?» Полные люди быстро уходят», – поделился звезда в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

Новоиспеченные супруги уже думают о детях. Саруханов говорит, что у его жены большие планы. Сейчас они хотят приобрести новую просторную квартиру.

«Она меня пугает вообще. Говорит, что троих хочет еще. С удовольствием! Есть дом, есть квартира, допустим, для одного из детей. Небольшая, тут в Хамовниках, хорошая, с гаражом. Но когда много детей, ого-го какая нужна квартира, большая», — рассуждает звезда.

Леся признается, что сама хочет выносить ребенка. У нее есть сын от прошлых отношений, а у музыканта две дочери от предыдущей жены. Они уже познакомились и даже подружились.