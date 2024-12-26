14-летняя дочь Михаила Галустяна Эстелла удивила пирсингом в носу

14-летняя дочь шоумена Михаила Галустяна Эстелла удивила пирсингом в носу. Соответствующую фотографию опубликовала мама подростка – Виктория Галустян.

Пара воспитывает двоих детей. Младшей дочери Галустяна Элине 12 лет.

В Сети отмечали, что Эстелла похожа на отца. Девочку называли копией Михаила.

Напомним, мама девочек – успешная предприниматель, Виктория развивает бренд купальников. Она познакомилась с Галустяном в 2003 году: девушке было 17-ть, ему – 23. В 2007 году пара поженилась. Свадьбы прошли в Москве и Армении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье девушка проглотила выпавший из языка пирсинг. Украшение сломалось, выпал шарик крепления штанги.