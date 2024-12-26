Опубликовано 26 декабря 2024, 20:071 мин.
14-летняя дочь Михаила Галустяна Эстелла удивила пирсингом в носу
© Starface.ru
14-летняя дочь шоумена Михаила Галустяна Эстелла удивила пирсингом в носу. Соответствующую фотографию опубликовала мама подростка – Виктория Галустян.
Пара воспитывает двоих детей. Младшей дочери Галустяна Элине 12 лет.
В Сети отмечали, что Эстелла похожа на отца. Девочку называли копией Михаила.
Напомним, мама девочек – успешная предприниматель, Виктория развивает бренд купальников. Она познакомилась с Галустяном в 2003 году: девушке было 17-ть, ему – 23. В 2007 году пара поженилась. Свадьбы прошли в Москве и Армении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье девушка проглотила выпавший из языка пирсинг. Украшение сломалось, выпал шарик крепления штанги.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева