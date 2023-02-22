«Мальчик, тебя очень много»: Алла Пугачева в свойственной манере поставила артиста на место

Певица Алла Пугачева придумала образ артисту Аркадию Укупнику, но в начале его музыкальной карьеры однажды поставила исполнителя на место. Об этом артист рассказал в интервью mk.ru.

По словам Укупника, когда-то Пугачева решила снять клип на песню «Талисман», а его пригласили на съемки. В тот день Примадонна сидела за экраном, а певец «скромно стоял в сторонке и вдруг зачем-то полез со своими пятью копейками».

Он хотел сказать, что дубль получился «не очень», но в ответ услышал: «Мальчик, тебя очень много».

Позже Пугачева пригласила Укупника в «Рождественские встречи». Тогда же она придумала ему публично-медийный образ с кудрями.

«Когда Алла пригласила меня с «Фиестой» в «Рождественские встречи», то посмотрела и говорит: «Надо кудри». Послала меня к своему стилисту», - поделился певец.

После стилиста он вышел с «железобетонной» химией. Очки придумала не Примадонна – аксессуар с поднимающимися стеклами ему дал продюсер Александр Толмацкий. Однажды на стекла попал магний, очки были испорчены.

«Я оторвал эти штуки накладные и надел очки на «Рождественские встречи». Так, собственно, и возник законченный образ», - привел подробности артист.

Недавно стало известно, почему Пугачева не фотографируется и записывает только голос.