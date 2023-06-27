36-летняя внучка Олега Стриженова Александра родила шестого ребенка

Скандально известная внучка актера Олега Стриженова 26 июня родила шестого ребенка. У 36-летней Александры появилась на свет дочь, которую она назвала в честь бабушки Марианной. О пополнении в семье женщина рассказала в личном блоге.

Многодетная мама призналась, что это была самая сложная ее беременность из всех. Она протекала тяжело, а под конец у нее еще были не самые лучшие анализы, из-за которых ей хотелось отказаться от кесарева сечения. Перед родами она даже вышла на связь с поклонниками и сообщила, что, если не появится в Сети через некоторое время, значит, с ней что-то произошло.

Однако все обошлось, и Александра, и малышка на данный момент полностью здоровы. Отметим, что тяжело Стриженовой было в основном из-за отсутствия поддержки. Об отце ребенка ничего неизвестно, так как он бросил многодетную, как только узнал о беременности. А семья женщины уже давно от нее отвернулась. Именно поэтому, как и остальных, девочку она планирует воспитывать в одиночку.

Напомним, что это была уже 12-я беременность Александры Стриженовой. Всего она сделала за свою жизнь пять абортов, и один раз перенесла выкидыш. Сама она называет все это «ошибками молодости».