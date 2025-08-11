«Мальчик, который пел про потерявшуюся собаку»: Родиону Газманову не понравилось, как его представили публике

На состоявшемся в Киришах 2 августа мероприятии, приуроченном к 98-летию Ленинградской области, на сцене среди других знаменитых гостей выступил Родион Газманов. Telegram-канал «Свита Короля» публикует видео, в котором ведущий за кулисами представляет музыканта, но тому не понравились перечисленные регалии.

Перед выходом к зрителю Родион Олегович попросил, чтобы его представили. Как только ведущий начал озвучивать в микрофон все «звания» артиста, произошел небольшой курьез.

Когда исполнителя представили как «певца и композитора», Газманов-младший согласился, однако при упоминании о его депутатской деятельности Родион попытался остановить ведущего.

Но ведущий продолжил и напомнил, что музыкант также является сыном народного артиста России Олега Газманова и тем самым «мальчиком, который пел про потерявшуюся собачку и динозавриков». В итоге Родион сделал выразительный «фейспалм», и ему ничего не оставалось, кроме как выйти из кадра и направиться к публике.

Ранее мы писали о том, как певец Олег Газманов высказался по поводу того, что Евросоюз добавил его в санкционные списки.