Малахову отомстили за годы копошения в чужом грязном белье и врезали в лицо в прямом эфире

Уже много лет Андрей Малахов ведет ток-шоу, в которых лезет в чужие семейные тайны и «копается в грязном белье» простых людей. И вот в один день пришло время ему запачкаться самому.

Во время съемок юбилейной программы «Прямой эфир» Борис Корчевников и Михаил Зеленский врезали тортом в лицо Малахову. И зрители, и сам телеведущий оказались шокированы таким поздравлением с 10-летием проекта. А инициаторы сладкой мести признались, что давно мечтали это сделать.