Малахову отомстили за годы копошения в чужом грязном белье и врезали в лицо в прямом эфире
Уже много лет Андрей Малахов ведет ток-шоу, в которых лезет в чужие семейные тайны и «копается в грязном белье» простых людей. И вот в один день пришло время ему запачкаться самому.
Во время съемок юбилейной программы «Прямой эфир» Борис Корчевников и Михаил Зеленский врезали тортом в лицо Малахову. И зрители, и сам телеведущий оказались шокированы таким поздравлением с 10-летием проекта. А инициаторы сладкой мести признались, что давно мечтали это сделать.
Андрей Малахов
Фото: Программа "Прямой эфир"
Несмотря на то, что инцидент произошел довольно давно, его до сих вспоминают как нечто такое, что больше никогда не повторится. Отметим, что более никто не позволял себе унизить Андрея Малахова подобным образом на глазах у миллионов зрителей.
Напомним, что недавно стало известно, что другая известная телеведущая после закрытия ее программы на Первом канале решила сменить род деятельности. Лариса Гузеева объявила, что теперь будет заниматься лепкой домашних пельменей вместе со своей близкой подругой Натальей. С продвижением бренда артистке сильно помогает ее муж ресторатор. Только за первые несколько часов Гузеевой поступило более трехсот заказов.