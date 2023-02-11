Малахов публично побил обессилевшего Борисова

Неприязнь Андрея Малахова и Дмитрия Борисова длится уже долгие годы. Все началось с момента, когда Андрей ушел с Первого канала.

Дело в том, что Малахов сам посоветовал Борисова, но на временную замену. Телеведущий признавался, что не считает своего коллегу достойным соперником. Однако ситуация обернулась по-другому.

Узнав, что Борисов ведет «Пусть говорят» Малахов переполошился и не поверил. Артист написал Дмитрию с вопросом, а тот иронично ответил: «Да... Все в этом мире как крыло бабочки…».

На днях Малахов, наполненный злостью, смог отомстить и публично побить обидчика. Оказалось, что Борисов остался обессиленным из-за рейтингов. Опрос среди аудитории показал, что Малахов обогнал соперника в гонке лучших журналистов.

Ранее мы писали, сколько Малахов платит гостям своей программы.