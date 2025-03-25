Малахов считает, что умершая Голубкина передала дочери Маше заботу о сестре

Телеведущий Андрей Малахов побывал на отпевании актрисы Ларисы Голубкиной. Затем он отправился в студию и провел впуск на телеканале Россия 1, посвященный умершей звезде. На нем шоумен рассказал, что произошло в тот момент, когда скончалась народная артистка РСФСР.

Перед съемками передачи Малахов пообщался с Марией Мироновой. Она вместе с сестрой Марией Голубкиной решила поставить спектакль в честь родителей — Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова.

Как раз во время репетиции представления девушки узнали о смерти артистки. Она ушла из жизни в элитном санатории, куда ей помог попасть Малахов.

«Таким образом Лариса Ивановна как бы передела Маше заботу о сестре», — высказался о смерти актрисы тележурналист.

Ранее сообщалось, что Малахов одним из первых приехал на прощание с актрисой. Кроме того, он одним из первых рассказал о ее смерти.