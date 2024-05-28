Малахов рассказал, что ведущая Агалакова семь лет ждала предложения от мужа-итальянца. Об этом сообщает StarHit.

Жанна Агалакова долгое время была лицом Первого канала, однако вскоре после событий 2022 года она переехала за границу, где живет до сих пор.

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что учился вместе с Агалаковой — он вспомнил о ее романе с итальянцем Джорджио Савона. Отношения пары проходили проверку временем целых семь лет.

«Я просто помню, как мы учились с Жанной Агалаковой. И она семь лет ждала, когда итальянец сделает ей предложение. И так поступают многие итальянцы. Потому что ему надо будет отдать практически все, если в итоге они разведутся», — рассказал Малахов.

В итоге в 2001 году супруги расписались, а спустя году них родилась дочь Алиса. До ухода с Первого канала Агалакова вместе с возлюбленным работали во Франции — он снимал ее репортажи, а она была в кадре.

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