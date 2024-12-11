Малахов и Собчак купили новогоднее дерево за баснословные деньги

В декабре в Москве прошла ярмарка произведений современного искусства. На ней были представлены экспонаты художника Игоря Самолета под названием «Новогоднее дерево». Все три экземпляра были проданы — два из них купили Ксения Собчак и Андрей Малахов.

«Новогоднее дерево» сделано из бронзы и представляет собой ствол с ветками, на вершине которого находится красная звезда. Художник заложил в работу особый смысл: размышления на тему природы времени, прошлого и будущего, стойкости, пишет Kp.ru.

Сотрудники галереи рассказали, что два экземпляра дерева привлекли внимание Ксении Собчак и Андрея Малахова. За новогоднее дерево из бронзы телеведущие отдали 800 тыс. рублей.

Издание отмечает, что, скорее всего, звезды поставят дома и пушистые, традиционные ели, поскольку в их семьях растут сыновья-первоклашки.

Ранее ведущая заявила, что «таинственный Андрей», купивший чуть ли не все лоты на аукционе Светланы Бондарчук, заплатил 34 млн рублей. Звезда отправилась на ужин с незнакомым ей благотворителем.