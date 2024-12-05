Ксения Собчак рассказала об ужине с «таинственным Андреем», заплатившим 34 млн

Журналистка и ведущая Ксения Собчак заявила, что «таинственный Андрей», купивший чуть ли не все лоты на аукционе Светланы Бондарчук, заплатил 34 млн рублей. Она показала соответствующий чек.

В своем Telegram-канале Собчак написала: «Девочки из Антиглянца нервничали по поводу, заплатит ли таинственный Андрей. Сообщаю - Андрей заплатил, скоро идем ужинать».

Собчак опубликовала фото чека – из него следует, что мужчина заплатил 34 млн 611 тыс. 111 рублей. Еще 3 тыс. рублей ушло на комиссию. Платеж был совершен 4 декабря как добровольное пожертвование.

Ранее «Антиглянец» писал, что никому не известный Андрей купил почти все лоты и потратил около 85 млн рублей. Отмечалось, что в случае неуплаты аукцион бы пришлось проводить повторно. При этом источник верил, что мужчина все оплатит. Личность мужчины установили. Говорилось, что это «человек приличный и покупает не первый раз». Других подробностей не приводилось.

Напомним, в первый день зимы состоялся благотворительный вечер, гостями которого стали многие звезды: актрисы Агата Муцениеце и Анастасия Самбурская, актеры Сергей Бурунов и Олег Меньшиков, предприниматель Татьяна Ким. Ведущей была Ксения Собчак. Вечер проходил в 14-й раз.

Ранее сообщалось, что Собчак пришла на светский ужин в шляпе из перьев.