«Максимально тихо себя вел»: звезда «Слова пацана» Дудник высказался о характере Кологривого

Актер Никита Кологривый уже не раз оказывался в центре разных скандалов. Однако, по словам его коллеги Григория Дудника, прежде на съемках звезда сериала «Слова пацана» не производил плохого впечатления. Он назвал артиста максимально тихим человеком.

Дудник рассказал о характере скандально известного Кологривого в интервью Teleprogramma.pro. Так, актер не замечал за коллегой откровенно вызывающего поведения на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На площадке Никита вел себя спокойно и даже тихо.

«Я с ним пересекался две смены, но он не производил такого впечатления. Вообще думал, что это кто-то их массовки, потому что он себя максимально тихо вел», — рассказал Григорий.

Также актер заявил журналистам, что некоторые высказывания Кологривого его смешат и могут поднять настроение.

«Когда плохое настроение, можно включить его интервью и посмеяться», — заключил Дудник.

Ранее сообщалось, что у Кологривого накопился долг перед ФНС. По данным СМИ, актер задолжал около 1,4 млн рублей.