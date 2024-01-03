«Максимально пошло»: Кристина Асмус рассказала о Новом годе на Рублевке

Актриса Кристина Асмус рассказала, как встретила Новый год в концертном зале на Рублевке вместе с дочерью от шоумена Гарика Харламова Кариной.

По словам звезды фильма «Текст», обычно она предпочитает домашние застолья, но в этот раз решила просто купить билеты на дорогой новогодний банкет, где обычно собираются состоятельные люди.

«Я встретила Новый год максимально пошло. И это я не про наряд сейчас. Я встретила его на Рублевке, в концертном зале. Да, с семьей, но тем не менее… Предельно неожиданно от меня», - приводит Kp.ru слова Асмус.

Она заверила, что является «уютной домашней девочкой», но просто не хотелось суетиться и организовывать домашнее застолье.

Как призналась Асмус, на мероприятии она чувствовала себя не очень уверенно, так как совершенно не вписывалась в тусовку богачей.

«Мы, конечно, вообще не вписывались в эту компанию. Там зашкаливал тяжёлый люкс на квадратный сантиметр. А мы плясали, отрывались, снимали обувь, срывали голоса, хлопали друг другу, когда дарили подарки и ползали всем кланом на коленях под столами, когда я потеряла кольцо», - призвалась Кристина.

Она в шутку отметила, что люди за соседними столиками смотрели на них как на городских сумасшедших, когда они разворачивали упакованные подарки и сразу меряли всё на себя вместо того, чтобы есть осетрину.

Ранее мы писали, что 35-летняя Кристина Асмус удивила поклонников в своем микроблоге. Девушка выложила свежие кадры с показа новогоднего спектакля, в котором сыграла Снегурочку нового поколения. Из-за роли ей пришлось решиться на очередное перевоплощение.