Максимальная ставка за два билета на «Щелкунчик» достигла 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Большой театр раскрыл стоимость билетов на аукционе по билетам на балет «Щелкунчик». При стартовой цене пары билетов в 100 тысяч рублей, итоговая ставка достигла 400 тысяч рублей.

Сообщается, что билеты за такую стоимость находились в первом ряду партера на левой стороне зрительного зала. Напомним, билеты на «Щелкунчик» продавались в онлайн-кассах и методом аукциона. Если в первом случае все было раскуплено за две минуты, то ставки на места в аукционе принимались в течение нескольких часов.

Праздничный балет «Щелкунчик» пройдет в Большом театре 26 декабря.

Ранее многие деятели культуры раскритиковали стоимость билетов в Большой театр. Среди них оказался и Прохор Шаляпин.