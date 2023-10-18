Максима Галкина* хотели оштрафовать на 50 тысяч из-за фамилии

Головинский районный суд Москвы указал в качестве ответчика Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) вместо журналиста Максима Гликина** (признан иноагентом на территории РФ). Как оказалось, в карточке просто перепутали фамилию привлекаемого лица. Об этом сообщает Газета.Ru.

Ответчиком по делу о непредоставлении отчета о деятельности иностранного агента (часть 2 ст. 19.34 КоАП) должен был стать Максим Гликин**, но вместо него привлекли шоумена Максима Галкина*. По данной статье Галкина* могли оштрафовать на 50 тысяч рублей.

«Подтверждаем. Действительно произошла ошибка», – передают в пресс-службе суда.

Информацию в протоколе уже исправили. Судебное заседание состоится 13 ноября этого года.

Ранее мы писали, что звезды отечественного шоу-бизнеса покидают Израиль после событий 7 октября. Так, например, певец Максим Леонидов провел несколько дней в бомбоубежище, а теперь заявил, что переезжает в Европу.

*признан иноагентом на территории РФ

**признан иноагентом на территории РФ