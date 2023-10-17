Максима Галкина* будут судить в Москве за нарушение закона об иноагентах

На Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) составили протокол за нарушение закона об иноагентах, об этом сообщает ТАСС.

В Головинский районный суд Москвы поступил протокол на Максима Галкина*. В материалах указано, что юморист нарушил порядок деятельности иностранного агента и может быть привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП.

Дата рассмотрения дела пока не назначена. Уточняется, что Галкину* может грозить штраф размером до 50 тысяч рублей. Предположительно, супруг Аллы Пугачевой не предоставил вовремя данные о деятельности иноагента.

Напомним, юморист был внесен в реестр Минюста в сентябре прошлого года. Летом 2023 года суд отказал в удовлетворении его иска об удалении из реестра.

Галкин* уехал из России еще в 2022 году вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Сейчас они живут в Израиле.

Ранее мы писали о том, что юморист все-таки решил уехать из Израиля на заработки в Европу, оставив дома детей и жену.

*признан иностранным агентом на территории России.