«Если не пьешь, то ты не артист»: МакSим рассказала о пережитой алкогольной зависимости

Певица МакSим рассказала, что стала пить из-за давления профессии. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

В 2023 году певица МакSим после череды скандалов попала в реабилитационный центр. Знаменитость признавалась, что испытывает проблемы с алкогольной зависимостью. Спустя несколько лет после окончания лечения певица рассказала, как начала пить.

«Я алкоголь никогда не любила. Мне говорили, если ты не пьешь, то ты не артист. Ты приходишь, всегда стоял алкоголь. Я давно приняла решение жить коротко, но ярко. Когда ты почувствовала, что у тебя зависимость, Я все прошла. Ничего не помогло. Для того, чтобы покончить с этим, мне пришлось смириться с тем, что я на дне», — рассказала она.

МакSим вспомнила, что побывала не в одном реабилитационном центре, в том числе она пользовалась услугами шаманов.

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