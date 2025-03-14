Максим Виторган заявил, что ему сделают операцию из-за травмы

52-летний Максим Виторган поделился в блоге тревожными новостями. Актер вышел на связь из больницы перед операцией.

Бывший муж Ксении Собчак заявил, что вскоре ему сделают операцию. Артисту потребовалось хирургическое вмешательство из-за травмы. Других подробностей Максим не сообщил.

«В беленьких чулочках поехал ка я на операцию. Берегите себя, храните деньги в сберегательной кассе», — в шутку сказал Виторган.

Виторган не стал подробно рассказывать о полученной травме. Но, судя по всему, звезда фильма «День выборов» настроен оптимистично, раз ему удается шутить.

В 2015 году актер получил травму во время репетиции спектакля. Виторган сломал плечо, и ему пришлось перенести операцию под общим наркозом. На время Максим приостанавливал театральную деятельность.

На протяжении шести лет актер жил в браке с телеведущей Ксенией Собчак. У пары родился сын Платон. После развода он состоял в отношениях с Нино Нинидзе, но в 2023 году возлюбленные расстались.

Ранее Виторган показал фотографии с новой девушкой Анной Коротковой. Вместе с возлюбленной он встретил Новый год.