Актера Максима Виторгана просят проверить на пропаганду ЛГБТ*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин просит проверить шоумена и актера Максима Виторгана на пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация). Соответствующее обращение он направил в Генпрокуратуру страны.

Общественники привели в пример посты Виторгана в соцсетях, в которых он поддерживает ЛГБТ* и критикует российских граждан.

«В своих постах Максим Виторган очень завуалированно и с глубоким подтекстом выражает своё отношение к происходящему в России, его посты часто циничны и ассоциативны», — приводит слова Виталия Бородина ИА Регнум.

Глава ФПБК добавил, что актер сравнил борьбу с пропагандой ЛГБТ* движения с борьбой с фашистами в известном литературном произведении о Великой Отечественной войне. Также он в открытую поглумился над Днем Победы, считает Бородин.

Помимо этого, говорит автор письма, Виторган часто бывает за рубежом, общается с уехавшими из страны артистами и оскорбляет россиян.

Напомним, общественники также просят проверить на пропаганду ЛГБТ* блогера Настю Ивлееву.

*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация)