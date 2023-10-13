Максим Виторган попросил денег в ответ на совет эмигрировать

Актеру Максиму Виторгану в последнее время в социальных сетях часто рекомендуют эмигрировать в Израиль. Он долгое время игнорировал хейтеров, но не выдержал и решил закрыть этот вопрос раз и навсегда.

«Как здорово, что этот вопрос вас вообще как-то волнует», - написал Виторган очередному пользователю, советующему ему покинуть Россию.

Бывший муж Ксении Собчак также предложил всем неравнодушным лучше помочь материально, чем бесконечно пытаться отправить его в эмиграцию.

«Спасибо, но лучше материально!» - приводит mk.ru слова актера.

Виторган ранее признался, что никуда из России не уезжал и продолжает жить в Москве с 1979 года.

После начала специальной военной операции актер открыто заявил о своей позиции, которая многим его коллегам и поклонникам не понравилась. После этого он стал все реже появляться на светских вечеринках. Кроме того, его вместо со старшим сыном заметили в Израиле.

Ранее мы писали, что сын Виторгана Даниил, отслуживший в израильской армии и демобилизовавшийся в сентябре 2023 года, в настоящее время находится в Тель-Авиве и переживает, что может быть призван в ЦАХАЛ на фоне обострения палестино-израильского кризиса.