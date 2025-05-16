Максим Виторган показал фото с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет

Актер Максим Виторган опубликовал в Сети фото с возлюбленной, которая моложе него на 18 лет. Разница в возрасте не мешает артисту строить отношения. Он признавался, что сейчас очень счастлив.

Роман с молодым гримером Анной Коротковой Виторган перестал скрывать зимой 2025 года. Он показал поклонникам новую избранницу и поделился, что его сердце остановилось, когда он ее увидел. Фанаты положительно отозвались о выборе Максима и отметили, что он нашел очередную красавицу.

Недавно в Сети появился свежий снимок пары. Анна снимала актера, пока он что-то смотрел в телефоне.