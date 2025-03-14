МакSим не стала отрицать наличие возлюбленного после победы над зависимостью

Певица МакSим намекнула на новые отношения после победы над зависимостью. Об этом сообщает Kp.ru.

В жизни певицы МакSим были трудные моменты: она едва не умерла от ковида, а затем угодила в рехаб ради борьбы с зависимостью. Победив вредную привычку, она посадила яблоню возле реабилитационного центра в знак своего обновления.

«Я хотела оставить после себя символ новой жизни, если говорить образно. Жизнь можно продолжать, наполняя ее новыми смыслами, радостью, и, конечно, новыми плодами», — высказалась знаменитость.

И, кажется, в жизни артистки действительно началась новая глава. Раньше она говорила, что была влюблена только в двух мужчин. Теперь же знаменитость игриво ответила на вопрос о наличии возлюбленного, намекнув на новые отношения.

«Если не секрет, может быть, уже влюблены», — поинтересовались журналисты.

«Все может быть», — смеясь ответила она.

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