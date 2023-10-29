Четвертой женой актера Антона Батырева стала девушка на 15 лет моложе его

Звезда сериала «Ничто не случается дважды» Антон Батырев в четвертый раз женился. Он узаконил свои отношения с 27-летней Анной Савельевой. Разница в возрасте между супругами составляет 15 лет.

По данным Kp.ru, со своей молодой возлюбленной 42-летний актер прожил три года, прежде чем решился на очередную свадьбу. Для церемонии бракосочетания невеста выбрала скромное платье и кашемировое пальто белого цвета. Праздничный наряд она дополнила кедами.

Разница в возрасте с четвертой женой актера не смущает, однако в начале отношений он признавался, что боялся не найти общий язык с девушкой.

«Аня не по годам мудрая, умная, начитанная, красивая, женственная. В общем, все те качества, что должны быть в нормальной женщине, в ней есть», — говорил ранее актер о возлюбленной.

Третьей женой Батырева была коллега по сериалу «На качелях судьбы» Евгения Лоза. Пара развелась после двух лет брака.

Ранее мы писали, что актриса Екатерина Варнава пристыдила известного российского актера, неожиданно женившегося на никому ранее неизвестной девушке. Она не стала называть имен, но намекнула, что речь идет об Александре Петрове, который долгое время жил с коллегой Стасей Милославской, а потом сообщил о свадьбе с другой.