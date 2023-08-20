Елена Малышева вышла в свет с подросшими внуками

Телеведущая шоу «Жить здорово!» Елена Малышева часто после съемок ездит в США. Дело в том, что там проживает ее семья. Малышева имеет двух детей — 35-летний Юрий и 32-летний Василий. У первого уже есть супруга и трое детей.

Недавно знаменитость была замечена поклонниками в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Елена проводила время с восьмилетним внуком Игорем и трехлетней Анной, показывая им различные коллекции и произведения искусства со всего мира.

Кто-то из посетителей музея сделал фотографию Елены и ее наследников. Телеведущая была одета в белую блузку с прозрачными рукавами и золотой вышивкой, а также белые брюки. Она дополнила свой образ босоножками на низком каблуке, большой сумкой и длинными бусами. Елена выглядела сияющей и цветущей.

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