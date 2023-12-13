Максим Матвеев вышел на публику в новом образе: мужа Боярской не узнать

41-летний актер Максим Матвеев появился без жены на московской премьере фильма «Триггер». Присутствующие гости и журналисты обратили внимание, что знаменитость отпустил бороду и усы. Об этом сообщает The Voice.

Артист, известный ролью Николая III в сериале «Фандорин. Азазель», редко появляется в столице после того, как переехал в Санкт-Петербург с женой Елизаветой Боярской. Пара воспитывает двоих сыновей – Андрея и Григория.

В последние годы Матвеев предпочитал носить щетину, но на этот раз он предстал с густой бородой и усами. На премьере он встретился с партнерами по фильму и радостно поприветствовал их. В ходе мероприятия актер поделился впечатлениями от съемок и выразил благодарность всей съемочной команде.

Матвеев также выразил свое восхищение киногерою, которого он сыграл, психологу Артему Стрелецкому, и отметил разнообразие его жизни, которое делает его персонажа увлекательным для зрителей. Артист признался, что жизнь Стрелецкого наполнена событиями, иногда комическими, иногда глубокими драмами, что поддерживает интерес к фильму.

«Жизнь его такая разнообразная. Знаете, и комедию можно найти, и глубокую личную драму. Она зачастую наполнена событиями, а иногда — наоборот, размеренная, тягучая», – высказался знаменитость.

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