«Иди отсюда»: актеры Ярмольник и Матвеев поссорились на людях

Актер Максим Матвеев разыграл своего коллегу Леонида Ярмольника во время съемок сериала «Мосгаз». Звезда после грима подошел к артисту и попросил денег, на что услышал грубый ответ. Об этом сообщает mk.ru.

Скоро на экраны выйдет продолжение популярного сериала. В новом сезоне Матвеев появится в образе того же маньяка Влада Вихрова. В этот раз актеру пришлось часто делать грим, из-за того, что на экране он должен выглядеть старше. Знаменитость решил воспользоваться случаем и пошутить над коллегами, среди которых оказался Ярмольник.

Между актерами даже произошел конфликт, а все из-за того, что Леонид не узнал Максима. Режиссер Евгений Звездаков рассказал, что это произошло во время съемок сцены в доме героя Ярмольника. Максим в гриме подошел к другу и стал просить деньги.

«Тот рассердился, сказал: «Мужик, иди отсюда». Матвеев говорит: «Это же я, Максим». — «Какой еще Максим», — буркнул Леонид и сам отошел», – вспоминает режиссер.

Матвеев уехал домой, а после позвонил коллеге и рассказал о розыгрыше. Когда артист понял в чем дело, то еще долго смеялся.

Ранее актер Ярмольник рассказал, как отметит свой 70-летний юбилей. Знаменитость признался, что не хочет никакой шумихи и излишнего внимания к своей персоне.