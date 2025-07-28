Максим Матвеев опубликовал редкое фото с подросшими сыновьями в день рождения

Актер Максим Матвеев опубликовал в личном Telegram-канале новое фото с сыновьями от Елизаветы Боярской. Снимком он решил поделиться в день рождения.

Матвеев 28 июля отмечает 43-летие. Он признался, что спокойно относится к своему празднику, ведь ему гораздо важнее, что в этот же день он создал семью. С Елизаветой Максим живет уже 15 лет и воспитывает двух детей.

«Теперь, оглядываясь назад, понимаю — все было и есть так, как нужно: душевно, по-человечески, уютно, тепло и наполнено любовью, взаимопониманием и доверием… И все это крайне интересно. И это благодаря тебе, девчонка! Спасибо тебе за то, что ты выдерживаешь меня! Люблю тебя, наших парней, наш дом, наши разговоры, переживания, устремления и планы», - обратился актер к супруге.

Пост Матвеев сопроводил семейным фото, которое было сделано во время путешествия звезд за границей. В комментариях пользователи отметили, что младший сын – копия Боярской, а старший очень похож на отца.

Ранее Максим Матвеев восхитил поклонников подкаченной фигурой на съемках фильма.