Максим Леонидов покидает Израиль: что произошло с артистом

Популярный исполнитель Максим Леонидов объявил об отъезде из Израиля, хотя перебрался туда из России в прошлом году. Звезда вызвал слухи об очередном переезде. Об этом сообщает «Утро.ру».

Артист признавался, что Тель-Авив напоминает ему «огромную закусочную на морском берегу». Он восхищался этим городом, где можно ходить в шортах и шлепанцах, при этом в отличном настроение. По словам Максима, в Москве было слишком много формальностей, но жителей столицы он обожал.

Когда Леонидов переехал в Израиль, то больше не увидел огромных гонораров и полных залов. А когда ситуация в стране стала тревожной, то звезда отменил часть своих концертов. Временами ему приходилось скрываться в бомбоубежище, как и другим жителям. Скоро он улетит из страны.

Певец рассказал, что в начале ноября будет в Париже. Там у него запланировано выступление.

«Приходите, будет душевно и тепло, пообщаемся, поговорим, повспоминаем, и, конечно, споем. Жду вас!» – написал знаменитость.

Некоторые из поклонников решили, что Леонид не просто так улетает во Францию, а побудет там, пока в Израиле не наступит спокойствие. Они даже раскритиковали звезду.

Ранее певец Максим Леонидов заявил, что его семья не собирается уезжать из Израиля.