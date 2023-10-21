Максим Галкин* заявил о преследующей его «недрогнувшей российской руке»

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) начал свой гастрольный тур по странам Европы с новой программой. В ходе первого концерта на Кипре он шуткой выразил сожаление, что его выступления в Казахстане были отменены.

«Я должен был выступать в Казахстане, но недрогнувшая российская рука дотянулась до Астаны и Алматы», — заявил артист.

Он признался, что сожалеет о своих высказываниях в отношении России и пояснил, что все это является следствием «пугачевщины» в его душе.

«Ну не по жене, а в историческом плане. Я прямо хочу их всех... Но я потом захожу за кулисы и думаю: "Ну зачем я здесь это сказал?» - разоткровенничался Галкин* со зрителями, добавив, что это его еврейская сторона просыпается.

Также 47-летний юморист подчеркнул, что статус иноанента его вовсе не радует, так как гордиться тут нечем.

В новую программу Галкин* включил не только новые шутки, теперь он еще исполняет со сцены хиты Юрия Шатунова и Виктора Цоя, сообщает The Voice.

Ранее новость о том, что артист решил уехать на гастроли в Европу, оставив в Израиле Аллу Пугачеву с детьми, вызвала широкий резонанс среди его подписчиков в соцсети. Пост с анонсом гастролей по странам Европы собрал более восьми тысяч комментариев. При этом большинство из них оказались негативными.

*признан иностранным агентом на территории России.