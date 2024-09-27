Максим Галкин* запретил россиянам снимать его во время тура по США и Канаде

Шоумен Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) запретил россиянам снимать его и записывать на диктофон во время тура по США и Канаде. За нарушение правила зрители рискуют быть выгнанными с концерта. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Источник сообщает, что, покупая билет на шоу, поклонник его творчества автоматически соглашается с нововведениями. Если же человек попробует тайно записать Галкина* на телефон, а охранник это увидит, его имеют право выгнать из зала.

Mash выяснил, что в тур юморист поехал после знакомства с организатором ивентов Ириной Заграничной Она пообещала Максиму* организовать выступления для богачей. Вместе они уже поездили по Грузии, а теперь отправились в США. Отметим, что билеты на шоу стоят от $90 до $230.

Максим Галкин* уехал из России после начала СВО. Он обосновался в Израиле, куда позже перебрались Алла Пугачева с двойняшками. Однако дома шоумен бывает нечасто. Дело в том, что он единственный «кормилец» в семье, поэтому ему приходится практически без перерывов ездить по Европе и давать концерты.

Ранее стало известно, что Максиму Галкину* не удалось избавиться от статуса иноагента.

*(Признан иноагентом на территории РФ)