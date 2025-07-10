Максим Галкин* сел на велосипед и поехал к залу в Юрмале показать свою «афишку»

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) снял видео у концертного зала в Юрмале. Он сел на велосипед и доехал до площадки, чтобы показать свою «афишку».

Соответствующее видео появилось в соцсетях артиста.

Галкин* произнес: «Друзья мои, проезжаю мимо концертного зала, а тут такая «афишка». Это кто у нас там будет выступать? Это я».

По словам юмориста, на 7 августа проданы все билеты. По этой причине приняли решение провести дополнительный концерт на следующий день – 8 числа.

«Но тоже уже ползала продана», - отметил Галкин*.

Ранее певец Феликс Царикати раскрыл, что именно он познакомил Галкина* с артисткой Аллой Пугачевой. Это произошло в ресторане на 50-летии директора Государственного Кремлевского дворца. По словам Царикати, на тот момент Галкина* никто не знал. Он также отметил, что верит в любовь знаменитостей.

*признан иноагентом на территории РФ