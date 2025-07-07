Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и Алла Пугачева рассказывали, что познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский базар». По иронии судьбы, их якобы представил друг другу тогда еще супруг Примадонны, певец Филипп Киркоров. Однако певец Феликс Царикати рассказал сайту «Страсти», что первая встреча Пугачевой с Галкиным* состоялась в ресторане «Луксор».

Царикати регулярно пересекался с молодым, кучерявым шоуменом на гастролях. Именно певец впервые официально представил его Алле Борисовне 11 августа, на 50-летии директора Государственного Кремлёвского дворца Петра Шаболтая.

«Интересный факт — об этом не писали в СМИ, но именно я познакомил Галкина* с Пугачевой. У меня даже есть фото, на которой мы стоим все вместе в ресторане „Луксор“. Тогда Макса* еще никто не знал, и я представил его Алле», — пояснил исполнитель хита «Два капучино».

Артист отметил, что верит в любовь знаменитостей, и ему нравятся их общие дети, но Царикати считает непозволительными слова Примадонны в адрес россиян.

Полное интервью Феликса Царикати, в котором артист рассказал о пути к славе, дружбе со звездами и участии в шоу «Суперстар!», читайте по ссылке.

*признан иноагентом на территории РФ