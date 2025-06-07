НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июня 2025, 17:03
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76-летнюю Аллу Пугачеву заметили в салоне красоты в молодежных рваных джинсах

76-летнюю Аллу Пугачеву заметили в салоне красоты в молодежных рваных джинсах

© Starface.ru

После переезда из Росси Алла Пугачева практически перестала появляться на светских мероприятиях. Чтобы не скучать в одиночестве, пока ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) пытается заработать на гастролях, исполнительница хита «Мадам Брошкина» посетила праздник в салоне красоты.

В Сети появился короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлена Пугачева. Для мероприятия она выбрала смелый молодежный стиль. 76-летняя певица надела укороченные рваные джинсы и белую блузку. Она также дополнила образ массивной цепью на шее, солнечными очками и сумкой-чехлом для мобильного телефона.

Кроме того, визажисты сделали Алле Борисовне яркий макияж с акцентом на глазах и скульптурирование формы носа и овала лица. Волосы Пугачевой собрали в пышный хвост на макушке.

76-летнюю Аллу Пугачеву заметили в салоне красоты в молодежных рваных джинсах

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Пугачевой и Галкину* достались самые далекие от сцены кресла на концерте Лаймы Вайкуле в Лимасоле. Супругам пришлось слушать подругу на отдельных стульях без спинки в месте, где сидят звукорежиссеры.

*Признан иностранным агентом на территории России

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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Алла Пугачева
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Максим Галкин