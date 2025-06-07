76-летнюю Аллу Пугачеву заметили в салоне красоты в молодежных рваных джинсах

После переезда из Росси Алла Пугачева практически перестала появляться на светских мероприятиях. Чтобы не скучать в одиночестве, пока ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) пытается заработать на гастролях, исполнительница хита «Мадам Брошкина» посетила праздник в салоне красоты.

В Сети появился короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлена Пугачева. Для мероприятия она выбрала смелый молодежный стиль. 76-летняя певица надела укороченные рваные джинсы и белую блузку. Она также дополнила образ массивной цепью на шее, солнечными очками и сумкой-чехлом для мобильного телефона.

Кроме того, визажисты сделали Алле Борисовне яркий макияж с акцентом на глазах и скульптурирование формы носа и овала лица. Волосы Пугачевой собрали в пышный хвост на макушке.