Концерты юмориста Максима Галкина* отменили в Таиланде

В таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет отменены выступления юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Причиной стали политические высказывания артиста.

Концерты юмориста в Таиланде должны были состояться 24 и 25 января. Выступление в Паттайе планировалось в гостинице Royal Cliff, руководство которой в итоге отказалось от его проведения. Другое было запланировано в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно отменилось.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сказал источник ТАСС.

Цена на концерты Галкина* составляла от 8,5 до 16 тысяч рублей, но организаторы сняли их с продажи.

Ранее власти ОАЭ оштрафовали Галкина* и Сердючку после их политических выступлений. Подробности читайте в этом материале.

*(признан иноагентом на территории РФ)